Donald Trump è stato colpito da spari durante il suo comizio in Pennsylvania. L’ex presidente è stato subito portato in ospedale e ha raccontato quanto accaduto.

Attentato contro Donald Trump, il racconto del tycoon: “Non mi arrenderò mai”

Donald Trump è stato colpito da alcuni spari durante un comizio in Pennsylvania. Il tycoon, che è rimasto cosciente per tutto il tempo, è stato ferito all’orecchio destro. L’ex presidente, subito dopo l’attentato, ha alzato il pugno verso la folla, prima di essere portato via dalla sicurezza. La folla lo ha salutato con grida di incoraggiamento, ma si è subito scatenato il panico per gli spari. Un partecipante al comizio è rimasto ucciso, mentre altre due persone sono rimaste gravemente ferite.

Lo staff dell’ex presidente ha riferito che sta bene e infatti dopo un paio d’ore è stato ufficialmente dimesso dall’ospedale. “Ho sentito il proiettile che mi trapassava” ha dichiarato Donald Trump sui social. “Non mi arrenderò mai” ha aggiunto, mentre Biden ha dichiarato di essere felice che l’ex presidente sia salvo. L’attentatore, che è stato neutralizzato dalla polizia, è stato identificato. Si tratta di Thomas Matthew Crooks, un 20enne della Pennsylvania. Il giovane ha sparato da un tetto di un edificio

Attentato contro Donald Trump: “Ho sentito il proiettile che mi lacerava la pelle”

La pallottola ha perforato la parte superiore dell’orecchio destro di Donald Trump, come raccontato dallo stesso ex presidente su Truth Social. “Voglio ringraziare il Servizio Segreto degli Stati uniti e tutte le forze dell’ordine per la loro rapida risposta alla sparatoria avvenuta a Butler, in Pennsylvania” ha dichiarato, aggiungendo le condoglianze nei confronti della famiglia della vittima e la vicinanza alla famiglia della persona gravemente ferita.

“È incredibile che un atto del genere possa avvenire nel nostro Paese. Nulla è noto al momento sul tiratore, che ora è morto” ha aggiunto l’ex presidente. “Sono stato colpito da un proiettile che ha perforato la parte superiore del mio orecchio destro. Ho capito immediatamente che qualcosa non andava quando ho sentito un sibilo, degli spari, e subito dopo ho sentito il proiettile che mi lacerava la pelle. C’è stato molto sanguinamento, quindi ho realizzato subito cosa stava accadendo” ha aggiunto, raccontando quanto accaduto.