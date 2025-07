Caldo: Bonelli, 'governo si sveglia tardi mentre Lega gioca sulle macerie'

Roma, 2 lug. (Adnkronos) - “Quello che potevano e dovevano fare mesi fa lo fanno solo ora, nel pieno dell’emergenza. Parlo delle misure previste dal Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, tra cui l’allerta per la protezione di chi lavora all’aperto durante le ondate d...

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – “Quello che potevano e dovevano fare mesi fa lo fanno solo ora, nel pieno dell’emergenza. Parlo delle misure previste dal Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, tra cui l’allerta per la protezione di chi lavora all’aperto durante le ondate di calore. Un piano che il governo Meloni ha bloccato, dimostrando totale incapacità e una grave irresponsabilità".

Così Angelo Bonelli, deputato AVs e Co-portavoce di Europa Verde.

“Avevamo strumenti pronti per tutelare salute, lavoro e territorio, ma per calcolo politico sono stati ignorati. Il risultato? Lavoratori esposti a rischi estremi, territori devastati, costi sociali ed economici che aumentano ogni giorno. Nel frattempo, la Lega attacca le politiche sul clima con un cinismo vergognoso: gioca sulla pelle dei cittadini, ignorando consapevolmente le conseguenze della crisi climatica. Non propongono soluzioni, ma fomentano disinformazione, pur di difendere un modello di sviluppo insostenibile e superato”, conclude Bonelli.