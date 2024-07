La corsa verso Usa 2024 è entrata nella sua fase più calda e le cose sembrano farsi sempre più complicate per il presidente in carica Joe Biden. Il leader dei democratici, al momento l’uomo scelto per contrastare Donald Trump, non ha per nulla convinto nel confronto diretto in tv con il tycoon. Da allora, negli Usa non si parla quasi di altro: alla fine Biden rinuncerà?

Usa 2024, Trump sulla candidatura di Biden: le dichiarazioni

Donald Trump non pensa che questo possa accadere. A spiegarlo è stato lui stesso durante la sua ultima intervista rilasciata all’emittente ‘Fox News’: “Joe Biden ptrebbe benissimo restare: ha un ego e non vuole mollare. I democratici continuano a coprirlo, ma ora sta diventando molto difficile farlo“. Incalzato dal conduttore Sean Hannity, Trump ha anche aggiunto: “È stato un dibattito strano, perché fin dai primi minuti le risposte che ha dato il presidente non avevano molto senso“. E l’attacco a Biden non finisce qui: “Non erano nemmeno risposte: erano solo parole messe insieme che non avevano significato. Lui sembrava estremamente pallido, per usare un eufemismo e la sua voce era piuttosto debole. Ho dato un paio di sbirciatine nella sua direzione, mentre stava dando delle risposte davvero pessime”.

Usa 2024, Trump sulla candidatura di Biden: il possibile sostituto

Ma cosa accadrebbe se alla fine Biden dovesse decidere davvero di fare un passo indietro? In questo caso, Trump non ha dubbi, a sostituirlo sarebbe Kamala Harris: “Penso che sarà lei: sono molto preoccupati per il voto, titubanti. Non vogliono farlo in nessun altro modo. Penso di essere davvero arrivato a credere che è questo quello che faranno“.