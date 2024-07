In America è ormai da una settimana che non si parla quasi d’altro: Joe Biden contro Donald Trump e il dibattito televisivo andato in onda sulle reti CNN. Il presidente Usa in carica non ha fatto una bella figura, davanti al microfono sembrava spaesato e ha ripetuto più volte le stesse frasi, talvolta sconclusionate, arrivando a balbettare in più di un’occasione. Trump ne ha approfittato ne è uscito molto rafforzato.

Usa, Biden torna sul dibattito con Trump: la spiegazione della cattiva prestazione

E a distanza di qualche giorno dall’evento in diretta televisiva, Joe Biden si è trovato ad ammettere le sue difficoltà. Il presidente americano ha parlato direttamente ai donatori, durante una raccolta fondi in Virginia: “Non sono stato intelligente. Ho deciso di viaggiare intorno al mondo un paio di volte poco prima del dibattito per non so quanti fusi orari, credo almeno 15… Non ho ascoltato il mio staff… E poi mi sono quasi addormentato sul palco“. Il riferimento del presidente era ai viaggi in Europa dei giorni precedenti: “Non e’ una scusa ma una spiegazione“.

Usa, Biden torna sul dibattito con Trump: la sostituzione

Nonostante le tante voci di questi ultimi giorni, Biden ha fatto sapere di non avere la minima intenzione di ritirarsi dalla corsa. I democratici, però, sono preoccupati che in questo modo Trump possa avere troppa facilità nell’imporsi al momento delle elezioni. I nomi per i possibili sostituti sono vari, in cima alla lista c’è la stessa vice di Biden: Kamala Harris.