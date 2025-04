La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia dichiarerà al prossimo summit Nato l’intenzione di aumentare le spese per la difesa al 2% del PIL. Ha aggiunto che l’Europa è impegnata a fare di più e sta lavorando su strumenti che consentano e aiutino gli Stati membri a incrementare le spese per la difesa. Ha inoltre ribadito che tutti devono fare di più. Durante l’incontro con la Meloni, il presidente americano Donald Trump ha detto di aspettarsi progressi verso gli accordi commerciali, ma senza fretta, aggiungendo che si aspetta dazi sostanziali sui beni importati. Rispondendo alla domanda se il 2% fosse un obiettivo sufficiente, Trump ha dichiarato che “non è mai abbastanza”.

“Sono qui per lavorare e rendere l’Occidente più forte. Credo nell’unità dell’Occidente, dobbiamo semplicemente parlare e arrivare a dei risultati, e trovarci nel miglior punto intermedio per crescere insieme. È per questo che sono qua se non pensassi che gli Usa sono partner leale non sarei qua”, ha dichiarato la premier Meloni.