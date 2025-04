Incontro tra Meloni e Trump: pranzo, colloquio e temi cruciali come dazi e Ucraina. La strategia dell’Italia e l'incertezza di Trump nell'UE.

Oggi, un incontro di alto profilo segna un momento cruciale nelle relazioni internazionali: la premier Giorgia Meloni e il presidente americano Donald Trump a confronto in un colloquio che si preannuncia ricco di temi rilevanti.

Giorgia Meloni e Donald Trump oggi a confronto: temi in agenda

Oggi è il giorno dell’incontro alla Casa Bianca tra Giorgia Meloni e Donald Trump, un appuntamento molto atteso da politica, imprese e istituzioni europee. Al centro del confronto ci sono i dazi, l’Ucraina e la Nato. Il clima è teso, con gli Usa e l’Ue in stallo e i negoziati sui dazi.

La presidente si propone come mediatrice, cercando di facilitare il dialogo, ma consapevole delle difficoltà. Palazzo Chigi adotta una linea di prudenza, considerando questo incontro come un “primo passo”. Le aspettative, però, sono alte. Un incontro che, oltre a definire la posizione italiana su questi temi cruciali, dovrà fare i conti con l’imprevedibile personalità di Trump, noto per la sua imprevedibilità nelle trattative internazionali. Un appuntamento che potrebbe avere ripercussioni importanti per il futuro delle alleanze transatlantiche.

Oltre alla questione dei dazi, Meloni e Trump discuteranno anche altre tematiche importanti, come l’energia, con l’Italia che sta valutando l’acquisto di gas, un tema che si inserisce nel contesto della trattativa sui dazi. Si parlerà anche dell’aumento delle spese per la difesa: sebbene sia poco realistico per l’Italia raggiungere il 5% del PIL richiesto da Trump, il 2% rimane un obiettivo “fattibile”.

Il New York Times ha commentato che la visita di Giorgia Meloni a Washington, ultima di una serie di leader europei andati alla Casa Bianca per migliorare i rapporti con Donald Trump, suscita “più speranze che timori“, grazie alla “posizione unica che occupa nel continente”.

Giorgia Meloni e Donald Trump oggi a confronto: il programma

La Casa Bianca ha diffuso il programma dell’incontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Oggi, alle 12:05 (ora locale, 18:05 in Italia), i due leader si incontreranno per un pranzo privato, seguito, un’ora dopo, da un colloquio bilaterale nello Studio Ovale con la presenza dei giornalisti della Casa Bianca e della stampa italiana. Non è prevista una conferenza stampa al termine dell’incontro.

Meloni, arrivata il 16 aprile, è ospite della Blair House, residenza ufficiale che accoglie le delegazioni straniere in visita a Washington, a pochi passi dalla Casa Bianca. Questo gesto, sempre più raro per via dei costi, è considerato un segno di particolare rispetto.