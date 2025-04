Fratelli d’Italia si è schierato a difesa della premier Giorgia Meloni dopo le dichiarazioni di Luciana Littizzetto pronunciate durante la puntata di Che tempo che fa, in onda domenica 13 aprile sul Nove. Il partito ha reagito con durezza, accusando la comica di usare un linguaggio volgare e poco rispettoso nei confronti delle istituzioni.

La risposta di FdI alle parole di Luciana Littizzetto contro Giorgia Meloni

Tramite un post social pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook, Fratelli d’Italia ha fatto presente il proprio punto di vista: “Alle accuse volgari di certi presunti comici noi rispondiamo con il lavoro, l’impegno e l’amore per l’Italia”. A completare il post, è stato condiviso un video che mostra la presidente del Consiglio alle prese con gli impegni istituzionali. A Che tempo che fa, Littizzetto ha attaccato sia l’ex presidente americano Donald Trump che la stessa Meloni, avanzando critiche riguardo alla visita in programma della premier a Washington per affrontare il tema dei dazi con l’amministrazione statunitense.

La satira di Littizzetto a Che tempo che fa

In un monologo dai toni accesi e di stampo satirico, la comica ha definito Trump con una serie di appellativi ironici e volgari, per poi rivolgersi direttamente al “caro c…” anticipando l’arrivo di Giorgia Meloni negli Stati Uniti. “Mi raccomando, trattala bene perché non sta attraversando un periodo facile”, ha continuato Littizzetto, concludendo con riferimenti sarcastici al rossetto della premier. Le parole di Luciana Littizzetto hanno riportato i riflettori sul ruolo della satira politica e sui limiti della libertà di espressione, particolarmente quando coinvolge rappresentanti istituzionali. La reazione di FdI ha evidenziato come, secondo il partito, certi attacchi varchino il confine del rispetto trasformandosi in offese personali.