Luciana Littizzetto ha fatto una denuncia social che ha trovato l’appoggio dei fan. La comica e conduttrice ha condiviso il disagio che sua madre 91enne e altri anziani stanno vivendo a Torino.

Luciana Littizzetto: la denuncia social trova l’appoggio dei fan

Tramite il suo profilo Instagram, Luciana Littizzetto ha condiviso una denuncia che ha subito attirato l’attenzione dei fan. La comica e conduttrice ha spiegato che sua mamma Antonietta Dezzutto, 91 candeline sul groppone, è costretta a vivere a casa sua perché nel suo palazzo l’ascensore non funziona da maggio.

Le parole di Luciana Littizzetto

Nel video-denuncia postato da Luciana Littizzetto si vede sua madre seduta tra una rampa di scale e l’altra, all’interno del palazzo in cui vive. La comica ha spiegato che sua mamma può contare sul suo aiuto, ma che gli altri anziani e i disabili che vivono nello stabile sono chiusi in casa da mesi. Ha dichiarato:

“Sostituzione ascensore. Inizio lavori: maggio. Quanti anziani, disabili, malati che devono fare le terapie, sono bloccati questa estate a 40 gradi in casa senza ascensore? Incredibile. Passeggiamo sulla luna, operiamo da remoto un laparoscopia, ci affidiamo all’intelligenza artificiale e poi ci mettiamo mesi e mesi a sostituire o aggiustare un ascensore?”.

Luciana Littizzetto: la sua denuncia trova l’appoggio dei fan

La denuncia social della Littizzetto ha trovato l’appoggio dei fan. La mamma, e di conseguenza Luciana stessa, non è l’unica persona che sta vivendo un disservizio simile. Purtroppo, come dimostrano i commenti al post della comica, in tanti stanno vivendo situazioni limite, che nel 2024 non dovrebbero esistere.