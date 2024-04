Durante l’ultima puntata di Che tempo che fa, Luciana Littizzetto ha gelato Roberto Bolle. La comica ha riportato in auge un vecchio incidente, che ha visto il danzatore incrinare le sue costole.

Luciana Littizzetto gela Roberto Bolle

Gelo nello studio di Che tempo che fa. Nel corso della puntata di domenica 21 aprile 2024, Fabio Fazio ha accolto Roberto Bolle. Dopo l’intervista, Luciana Littizzetto ha fatto la sua comparsa e il siparietto è stato inevitabile. Il danzatore ha preso in braccio la comica, che si è dimenata urlando “Mi hai rotto le costole“.

Luciana Littizzetto: il siparietto con Roberto Bolle

“Ah, me l’ha spaccata di nuovo (la costola, ndr), sono sicura“, ha esclamato Luciana Littizzetto dopo essersi liberata dalla presa di Roberto Bolle. Quest’ultimo ha replicato: “Dai, non faccio danni, non ti tocco più”. A questo punto, la comica ha dichiarato: “Lui sai cosa fa? Mi mette addirittura le dita dentro le costole, tra una e l’altra“.

Luciana Littizzetto ricorda l’incidente con Roberto Bolle

“Ma vaffanc*lo, non a te, a lui, guarda come si diverte, come un pazzo“, ha esclamato Luciana rivolta a Fazio. Poi, la comica ha ricordato l’incidente con Roberto avvenuto sempre a Che tempo che fa nel 2019. La Littizzetto ha tuonato: “Una volta Roberto mi ha sollevato e mi ha rotto una costola!”.