Il trono di Ida Platano a Uomini e Donne è sempre più sfortunato: dopo l’ennesima segnalazione che porterà all’allontanamento di Mario Cusitore dallo studio, Pierpaolo, l’altro corteggiatore, resta a guardare ricevendo diversi attacchi per la non reazione.

Se da un lato la tronista chiede al cavaliere di fare un’esterna insieme, dall’altro lato Gianni Sperti attacca Pierpaolo accusandolo di non avere la reazione giusta. “Il tuo atteggiamento è infantile“, considera l’opinionista.

Maria De Filippi interviene per difendere il corteggiatore:

«Dopo un ballo, lui passa di là per non apparire davanti alle telecamere. Questa è una cosa che non fa nessuno. Lo fa per non disturbare chi sta lavorando. Lui è molto particolare».