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Addio a Luisa Muraro, filosofa tra le voci più importanti del femminismo italiano e fondatrice della 'Libreria delle donne di Milano'

Addio a Luisa Muraro, filosofa tra le voci più importanti del femminismo italiano e fondatrice della 'Libreria delle donne di Milano'

(Adnkronos) - E' morta a Milano, a 86 anni, Luisa Muraro, filosofa, pedagogista, traduttrice e attivista, tra le voci più importanti del femminismo italiano. A dare notizia della scomparsa la pagina social della 'Libreria delle donne di Milano', fondata da Muraro. "Luisa era una maestra. Lo è sta...

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(Adnkronos) – E’ morta a Milano, a 86 anni, Luisa Muraro, filosofa, pedagogista, traduttrice e attivista, tra le voci più importanti del femminismo italiano. A dare notizia della scomparsa la pagina social della ‘Libreria delle donne di Milano’, fondata da Muraro. “Luisa era una maestra. Lo è stata per i suoi studenti, dalla scuola media all’Università di Verona, dove ha insegnato tanti anni e dove ha dato vita, con altre, alla comunità filosofica Diotima; per le donne e gli uomini che l’hanno letta e ascoltata; per chi ha avuto la fortuna di pensare con lei”, si legge sul post.

 

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