Belen Rodriguez ha condiviso sui social una foto dolcissima, che immortala il primogenito Santiago De Martino che bacia la sorellina Luna Marì. Lo scatto ha emozionato i fan.

Belen: la dolce foto di Santiago che bacia Luna Marì

Via Instagram, Belen Rodriguez ha mostrato ai follower una foto dolcissima. Nell’immagine in questione ci sono i figli Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese che si abbracciano e si scambiano un tenero bacio. A didascalia, la showgirl argentina ha scritto: “Amor“.

Santiago e Luna Marì: un legame fortissimo

Pur avendo due papà diversi, Stefano De Martino per Santiago e Antonino Spinalbese per Luna Marì, i figli di Belen hanno un rapporto bellissimo. Il primogenito adora la sorellina e spesso viene immortalato dalla madre mentre la abbraccia e la riempie di baci. Allo stesso modo, la secondogenita stravede per il fratellone.

Belen: nuova vita con Santiago e Luna Marì

L’ultimo anno è stato molto difficile per Belen Rodriguez. Oltre ad essersi ritrovata senza lavoro in tv, la showgirl argentina ha dovuto ricostruire per l’ennesima volta la sua vita sentimentale. Dopo aver trascorso un periodo in clinica, ha avuto la forza per rialzarsi e dare vita ad un nuovo capitolo accanto a Santiago e Luna Marì.