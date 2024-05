La showgirl e ballerina, Matilde Brandi, leader di questa settimana, ha violato le regole dell’Isola dei Famosi e la produzione ha deciso di prendere provvedimenti punendo lei e tutto il suo gruppo.

Nuovo comunicato sull’Isola dei Famosi per Matilde Brandi

Secondo lo spirito dell’Isola, Matilde Brandi, avrebbe oltrepassato i limiti consentiti per pescare, e la produzione interviene con una severa punizione.

«Per 48 ore i Coquinos non potranno pescare».

La Brandi si è prontamente scusata con tutto il suo gruppo per l’accaduto, ma dichiara di non aver visto nessun filo giallo a delimitare la zona e, inoltre, sottolinea di non essere andata neanche per pescare, ma a prendere altre cose.

Il sostegno del gruppo non è mancato, Artur ha cercato di consolare la showgirl invitandola a non preoccuparsi:

«Andremo a cercare cocchi».

Cambio di programmazione per L’Isola dei Famosi

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Davide Maggio il reality show effettuerà un ulteriore cambio di programmazione, per tentare di risollevare gli ascolti. Al pubblico sembrerebbe non piacere il reality condotto da Vladimir Luxuria, sia per la scelta del cast che per la stessa presentatrice.

La prossima puntata sarebbe prevista per il 22 maggio e dovrebbe tornare anche il doppio appuntamento settimanale. Ma per eventuale conferma bisognerà attendere il comunicato ufficiale dell’Isola, non ancora arrivato.