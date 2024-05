Nelle acque turbolente dell’Isola dei Famosi, un nuovo scandalo ha scosso la vita dei naufraghi. Valentina Vezzali è stata oggetto di un provvedimento disciplinare a seguito di presunte violazioni delle regole del programma.

Isola dei Famosi, Valentina Vezzali infrange le regole

Sembrerebbe che l’ex schermitrice abbia infranto il regolamento comunicando con l’altro gruppo, al di fuori degli orari consentiti. Un comportamento che ha scatenato un’ondata di polemiche. Il comunicato ufficiale, rilasciato dagli organizzatori, ha evidenziato il disappunto generale: “Lo spirito dell’Isola è deluso. In particolare questa mattina Valentina ha comunicato con la squadra rossa. La colpa dei singoli ricade sul gruppo. Visto l’ennesima infrazione, il fuoco dei Barracudas sarà spento in 48 ore“.

La replica di Valentina Vezzali

La 50enne ha prontamente respinto le accuse, difendendosi con veemenza. “Ma non è vero che ho comunicato con loro. Sono stata lì a guardare e non ho comunicato, non ho parlato” ha dichiarato, aggiungendo “Stavo muta. Non so se con Matilde ci siamo dette qualcosa con lo sguardo o con i gesti ma sono sicura che non ho parlato. Guardassero anche chi ha guardato per prima chi e se ha cercato di comunicare e io ho detto no“.

Le reazioni dei concorrenti

Le reazioni degli altri naufraghi non si sono fatte attendere, evidenziando il clima teso che ha avvolto l’intera vicenda. Greta Zuccarello ha espresso preoccupazione per le possibili conseguenze: “Questo è veramente grave, significa che noi non potremmo mangiare anche prima della puntata. Come ci arriviamo in puntata? 48 ore sono veramente tante“. Anche Edoardo Stoppa ha condiviso il proprio disappunto: “In quattro giorni abbiamo preso 4 punizioni. Va bene tutto però non si può continuare a sbagliare. Vale hai fatto una ca**ata. Cerchiamo di non fare più ca**ate che ricadano sul gruppo“.