Rossella Erra in un’intervista al settimanale Mio ha rivelato il suo pensiero sull'opinionista dell'Isola dei Famosi

Rossella Erra torna a parlare dell’Isola dei Famosi: il personaggio televisivo RAI sostiene che Sonia Bruganelli interviene troppo, soprattutto quando parla la padrona di casa.

Il pensiero di Rossella Erra sulla conduzione della Luxuria

“Sembra frenata, ma del resto è al timone di un grande reality in prima serata, chi non lo sarebbe?”. Queste, le parole della Erra al magazine Mio.

Nonostante queste prime perplessità sulla conduzione, Rossella Erra, ha le idee chiare sulla nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi: è coraggiosa, simpatica, sta sul pezzo con l’osservazione giusta, mai di parte.

Rossella Erra e Sonia Bruganelli

Non è dello stesso pensiero però per quanto riguarda l’opinionista Bruganelli:

«Interviene troppo su Vladimir Luxuria, come se il programma fosse suo. Farei meglio di lei».

Se da un lato Rossella Erra non apprezza la figura della Bruganelli nello studio Mediaset, dall’altro molto apprezzato è il secondo opinionista: Dario Maltese. Lui, a differenza della sua collega, sarebbe, invece, in grado di far vedere il bello dei concorrenti.

Sonia Bruganelli e la voglia di condurre un suo programma

Secondo ultime indiscrezioni, la Bruganelli sogna da anni di condurre un programma tutto suo, in merito a ciò Dagospia ha rivelato che una della sue maggiori ambizioni sarebbe quella di approdare nella tv di Stato in un posto nella giuria di Ballando con le Stelle.