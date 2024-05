"Purtroppo ieri non ci ho capito nulla, il chiasso era assordante e non sentivo niente" si giustifica Al Bano

Ieri sera, 16 maggio, è andata in onda la finale di Coppa Italia. A cantare l’Inno di Mameli prima della partita c’era Al Bano. Qualcosa però è andato storto e il cantante ha commesso una lunga serie di scivoloni, arrivando a steccare, lasciando sconcertati i presenti e il pubblico da casa.

La performance di Al Bano

Per buona parte del pubblico da casa sbagliare l’Inno prima del calcio d’inizio di una partita così importante è stato letto quasi come un affronto. Senza contare che in tribuna era presente anche la delegazione del Presidente Mattarella.

Per gli inciampi e la steccata Al Bano ha provato a difendersi, affermando che non aveva il ritorno negli auricolari e non sentiva, ma a nessuno sembra importare delle scusa.

Il dispiacere di Al Bano

Afferma il cantante, ai microfoni di Tele Radio Stereo: “Purtroppo ieri non ci ho capito nulla, il chiasso era assordante e non sentivo niente. Il rammarico è che invece durante le prove, con lo stadio vuoto e poche persone sugli spalti, l’inno era venuto bene, roba da brividi”.

Aggiunge: “Era la prima volta che facevo una cosa del genere, ma al di là dell’esito la rifarei. Si dovrebbe però cambiare qualcosa perché se giustamente la gente va allo stadio per la partita e non le importa nulla dell’inno d’Italia, c’è anche da dire che un momento del genere andrebbe vissuto in rispettoso silenzio. Non è possibile fare quel casino, non è una fiera”.