Nell’ultima puntata di Che tempo che fa, Luciana Littizzetto ha detto la sua sul caso Giambruno-Meloni. La comica ha scritto una letterina ad Andrea e un’altra a Giorgia. Ovviamente, la chiave è ironica.

La Littizzetto ha dichiarato:

“Giambruno e trino, maschio beta di donna alfa. […] Portatore di tre nomi maschili: Andrea, Gian e Bruno, responsabili forse dell’esubero di testosterone che fatichi a smaltire. Io ti capisco: stare con una compagna che non credo sia proprio una piuma e, per tua somma sfiga, è anche il presidente del consiglio con l’articolo “il” non aiuta. Tocca misurarsi tutti i giorni con una che ha più pa**e di te. Forse per questo tu controlli continuamente le tue. Temi che pian pianino spariscano e le sue prendano il sopravvento. […] La colpa non è del microfono aperto, il problema è che quelle cose lì le hai dette e pensate. Il problema non è il fuori onda ma il dentro cranio. Una cosa bisogna dirla: sei stato un po’ balendo, un po’ smargiasso, sei vecchio dentro e arrogante fuori ma non sei un delinquente, non sei un orco, non hai ammazzato nessuno. Dovrai rifarti una vita senza Giorgia […] Ma aspetta ad aprire Tinder sennò Giorgia ti manda Crosetto con un battaglione sotto casa e ti fa un cu** così. Ps: Nel caso avessi qualche Rolex, meglio che li porti via subito. Viste certe separazioni non si sa mai”.