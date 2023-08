Luciana Littizzetto: la confessione su Maria De Filippi

Luciana Littizzetto ha scritto una commovente lettera a Maria De Filippi. Prima della comica, anche Roberto Saviano, Gerry Scotti e Antonella Clerici hanno destinato una missiva alla conduttrice di Canale 5.

Tramite il settimanale Oggi, Luciana Littizzetto ha scritto una lettera all’amica Maria De Filippi. La comica e la conduttrice di Canale 5 sono legate da una profonda amicizia, per cui nella sua missiva si colgono alcuni dettagli personali sulla vedova di Maurizio Costanzo. Ha esordito:

“Maria è sempre lei che incoraggia me. La parole più frequente che mi dice per spronarmi è ‘cretina’. Mi vuole bene così e, in fondo, ha ragione: se mi agito, se ho un’insicurezza, lei sdrammatizza in un attimo: ‘Cretina!’.