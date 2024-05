F1: Gp Miami, prima vittoria per Norris, beffati Verstappen e Leclerc

Miami, 5 mag. (Adnkronos) - A Miami arriva la prima vittoria per Lando Norris in F1 in 110 Gp. Il pilota britannico della McLaren sfrutta al meglio l'occasione capitata per via della safety-car entrata dopo il contatto tra Sargeant e Magnussen al 29esimo giro, e beffa la Red Bull di Max Verstap...

Miami, 5 mag. (Adnkronos) – A Miami arriva la prima vittoria per Lando Norris in F1 in 110 Gp. Il pilota britannico della McLaren sfrutta al meglio l'occasione capitata per via della safety-car entrata dopo il contatto tra Sargeant e Magnussen al 29esimo giro, e beffa la Red Bull di Max Verstappen, che chiude seconda, e la Ferrari di Charles Leclerc, terza, che si erano già fermati ai box, tenendo testa ai due campioni fino al traguardo. Al momento dell'incidente penalizzate l'altra McLaren di Oscar Piastri e la rossa di Carlos Sainz che erano reduci dal pit-stop prima del congelamento della gara.

Verstappen era partito bene in avvio del Gp di Miami e aveva guadagnato la testa della gara davanti alla Ferrari di Leclerc che ha dimostrato comunque di tenere testa all'olandese, in attesa che la Ferrari porti il nuovo sviluppo nel Gp di Imola. Alla fine entrambi finiscono sul podio con l'altra rossa di Sainz in quarta posizione, anche se sotto indagine per un contatto proprio con Piastri che è stato costretto a cambiare l'ala anteriore. Quinto posto finale per l'altra Red Bull di Sergio Perez seguito dalla Mercedes di Lewis Hamilton, la Racing Bulls di Yuki Tsunoda e l'altra Mercedes di George Russell, mentre a chiudere la top ten l'Aston Martin di Fernando Alonso e l'Alpine di Estaban Ocon.