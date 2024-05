La morte dello scrittore, Caleb Carr, è stata annunciata dal fratello al New York Times. L’autore era celebre per avere scritto il romanzo bestseller del 1994, The Alienist, da cui è stata tratta la serie tv con protagonista Daniel Brühl, disponibile in Italia su Netflix.

La morte di Caleb Carr

La morte dello scrittore è avvenuta giovedì 23 maggio, nella sua casa di Cherry Plains, nello stato di New York: le cause sarebbero legate ad un tumore che non gli ha lasciato scampo, nonostante la giovane età.

L’annuncio della morte è stato dato venerdì, 24 maggio, dal fratello Ethan Carr al New York Times.

Carr era nato il 2 agosto 1955 in una famiglia di New York caratterizzata da violenze e abusi: suo padre, Lucien Carr, un giornalista alcolizzato della Beat Generation, condannato per l’omicidio nel 1944 di quello che oggi sarebbe considerato un predatore sessuale. L’accoltellamento è stato raccontato nel film Kill Your Darlings del 2013 con Daniel Radcliffe e Dane DeHaan.

I successi di Caleb Carr

L’alienista, uscito nel 1994 e tradotto in decine di paesi tra cui l’Italia, ha reso l’artista celebre in tutto il mondo. Il libro, un thriller d’epoca sulla caccia a un serial killer nella Manhattan del XIX secolo, ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti, diventando un bestseller internazionale tradotto in oltre 24 Paesi.

Un romanzo thriller che racconta la storia di uno psichiatra infantile che si mette ad indagare su una serie di omicidi con metodi di criminologia ai tempi ritenuti poco ortodossi. Dopo questo successo arrivò anche quello de l’angelo delle tenebre, che riprendeva gli stessi personaggi del primo libro.

Oltre ai romanzi, Carr si è dedicato a lungo a scrivere articoli e libri su questioni militari e legate al tema della sicurezza. In particolare, si ricorda, il saggio The Lessons Of Terror: A History of Warfare Against Civilians, scritto dopo l’attentato alle Torri Gemelle.