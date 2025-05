Al Salone del Libro di Torino il nuovo romanzo di Teresa Ciabatti “Donnaregina”: due storie intrecciate come i motivi a canestro

La scrittrice Teresa Ciabatti, tornata in libreria da aprile, ha presentato in questo weekend al Salone del Libro di Torino il suo ultimo libro Donnaregina (Mondadori).

Un romanzo intenso, incalzante e indagatore dell’animo umano, costruito con la singolare e originalissima maestria narrativa che ormai la contraddistingue.

Donnaregina è un fitto intreccio emotivo “a motivo a canestro”: due storie in una – soggetto della narrazione e io narrante – che si alternano, si confrontano, si sovrappongono. L’incedere e il procedere del romanzo è un continuo gioco di piani narrativi e rimandi reciproci – una figura entra, l’altra esce (allo scoperto) – cedendo il passo e riprendendo a turno il centro della scena, in una coreografia emotiva che non lascia tregua e a tratti sembra anzi fondersi.

Fulcro del racconto è l’incontro per un’intervista a Giuseppe Misso, detto ’o nasone, ex camorrista: un colloquio che si trasforma, da incontro sporadico per domande e risposte, ad appuntamento sistematico e confidenziale – più volte di persona e altrettante per telefono – intraprendendo un viaggio nella memoria, nella colpa, nella redenzione. È attraverso le testimonianze dettagliate e le confessioni intime di Misso che il libro di Teresa Ciabatti prende corpo e quota, alzandosi in volo come le colombe presenti in alcune pagine; tuttavia sono anche e soprattutto i particolari infinitesimali, di poco conto, a definire in modo determinante il tono, lo stile e la postura della narrazione.

Frammenti apparentemente minori, diventano qui la vera grammatica simbolica del libro.

L’autrice, finalista al Premio Strega 2017 con il romanzo “La più amata”, è annoverata tra le voci più interessanti e potenti della narrativa italiana contemporanea. In “Donnaregina” Ciabatti conduce il lettore al suo stesso tavolo di intervista e attraverso una lente intimista che ingigantisce, riduce e deforma (oltre a fare da specchio) restituisce un’unica sinossi: quella della vita stessa, con i suoi dolori, le sue bellezze, le sue zone d’ombra.

Il fil rouge di Donnaregina – nella duplice accezione di toponimo della città di Napoli e di femminilità autorevole – è fatto di traumi, affetti, mancanze ricevute e rese. È vita vissuta, nel bene e nel male, che si fa parola attraverso una prosa asciutta, coraggiosa e veloce, tanto cruda quanto necessaria.

È la vita di un boss che Teresa Ciabatti consegna al lettore senza filtri, con la verità disarmante che caratterizza la sua scrittura disturbante, perché giunge a toccare zone profonde e territori inconsci di ognuno di noi. Che siamo tutti, nessuno escluso, vittima e carnefice alternativamente. Come i motivi a canestro di certe borse di lusso.