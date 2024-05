Il mondo della letteratura è in lutto per la scomparsa di Paul Auster, scrittore del postmodernismo americano: si è spento all’età di 77 anni

A riportare la notizia della morte del celebre scrittore americano è il New York Times: Auster è deceduto nella sua casa di Brooklyn, scrive il giornale.

Il successo di Paul Auster

Con la sua Trilogia di New York, pubblicata tra il 1985 e 1987, il monumentale 4321 e film di culto come Smoke e Blue in the Face esplode nel mondo della letteratura. Ha scritto libri tradotti in oltre quaranta lingue, ha venduto milioni di copie, è stato saggista e regista.

A 73 anni ha scritto Baumgartner, in un letto d’ospedale. Nel terminare il romanzo, Auster aveva scoperto di essere malato di cancro.

I temi analizzati nelle opere di Auster

Auster si è affermato come uno dei più importanti esponenti del postmodernismo americano, corrente letteraria che ha rivoluzionato i canoni narrativi della seconda metà del XX secolo.

Le sue opere sono caratterizzate da temi universali come l’identità, la memoria, il caso e il destino. La sua capacità di indagare la natura umana lo ha reso un maestro della letteratura contemporanea.

I tragici lutti vissuti da Paul Auster

Paul Auster, durante la sua vita, è stato colpito da due grandi lutti. Fu travolto dalla morte del figlio Daniel, deceduto per overdose, e della nipote.

Il figlio dello scrittore aveva 44 anni e fin da quando era teenager combatteva con le tossicodipendenze ed era accusato di aver involontariamente provocato la morte della sua bambina: uccisa da un’overdose di fentanyl e eroina mentre lui dormiva accanto a lei sotto gli effetti delle droghe.