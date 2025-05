“Luce” come visione e missione: un’azienda veronese promuove l’arte e lo spirito. È il nuovo mecenatismo illuminato

Nel territorio veronese, per la precisione a San Giovanni Lupatoto, c’è un’azienda che ha scelto di fare della parola “Luce” non solo il proprio brand e core business, ma anche il cuore pulsante della propria identità.

Un concetto profondo, che va oltre la semplice commercializzazione di corpi illuminanti di design ma si espande verso un significato più alto e profondo: luce come bellezza, ispirazione e nutrimento per l’anima.

Arredoluce – https://arredoluce.it questo il nome dell’azienda fondata dai fratelli Giovanni e Silvano Ferrari – ha saputo distinguersi con soluzioni illuminotecniche all’avanguardia, in cui tecnologia e stile si fondono in creazioni dal forte impatto estetico. Ma il vero tratto distintivo di questa realtà veronese, da decenni nel panorama economico locale e nazionale, è sempre di più l’apertura al mondo della cultura e dell’arte contemporanea. In altre parole il nuovo mecenatismo.

Nel segno della luce

All’interno del proprio showroom, Arredoluce ha infatti inaugurato uno spazio espositivo permanente denominato «La luce è vita per l’arte»: un layout dedicato a mostre, installazioni e performance artistiche, di cui direttore artistico e curatore degli allestimenti è il designer Elvilino ZangrandiUn progetto visionario, che trasforma l’ambiente aziendale in un luogo di incontro tra creatività e industria, dove le opere sono letteralmente e simbolicamente per definizione “sotto i riflettori”.

La mostra attualmente in corso fino al 30 maggio 2025 si intitola «Labirinti. Dove il pensiero si fa sentiero» dell’artista Andrea Prandi, già presente con sue creazioni alla 57^ Biennale Arte di Venezia, al Pall Mall Gallery di Londra e Expo 2020 di Dubai. Nei mesi a venire, molto probabilmente in autunno, ci saranno vernissage di altri eventi.

Da una intuizione dell’associazione “In principio era la luce” è nato quindi il desiderio di incontrare persone che nel proprio percorso artistico si sintonizzano sulle lunghezze d’onda della Luce, come elemento di creatività e ispirazione.

Raggi creativi

Ogni esposizione allestita da Arredoluce all’interno della propria sede di San Giovanni Lupatoto, diventa così un’occasione per ribadire il legame tra luce materiale e luce interiore. E per sostenere concretamente la cultura come motore di crescita collettiva. L’iniziativa riflette la mission ampia e coraggiosa dei titolari: fare impresa oggi significa anche accendere e lanciare dardi di bellezza e consapevolezza nel tessuto sociale. Con questo progetto che diventerà un format, l’azienda veronese conferma che la luce non serve solo a illuminare gli ambienti, ma anche a dare risalto a ciò che merita di essere visto, condiviso e valorizzato. Con occhi nuovi. Un esempio di come l’economia possa incontrare l’arte e la responsabilità culturale, togliendola dai suoi coni d’ombra. Per dare vita a nuove prospettive.