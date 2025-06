Innovazione e inclusione, Udine ospita “Accessibility for Future”

Dopo il successo dell’edizione pilota nel 2024, il format torna rinnovato e ampliato, con una programmazione ancora più ricca di contenuti, partner e ospiti internazionali.

L’evento, patrocinato da importanti enti istituzionali come la Camera di Commercio Pordenone-Udine, i Comuni di Udine e Martignacco, ANGLAT Nazionale, Comitato Italiano Paralimpico – FVG e Anffas FVG, si configura come un punto di riferimento per il dibattito sull’accessibilità universale, promuovendo un approccio trasversale che unisce business, turismo, cultura, sport, tecnologia e scuola.

Una piattaforma internazionale per il futuro inclusivo

“Accessibility for Future 2025” si articola in tre giornate tematiche che affronteranno, con linguaggio accessibile e contenuti di alto livello, i principali aspetti dell’innovazione inclusiva. L’iniziativa prevede incontri in italiano e inglese, tavole rotonde, talk ispirazionali, workshop e momenti esperienziali, pensati per coinvolgere professionisti del settore, studenti, famiglie, amministratori pubblici e cittadini.

Il primo giorno sarà dedicato a temi chiave come turismo accessibile, progettazione universale, smart cities e mobilità inclusiva. Il secondo si focalizzerà su cultura, formazione e didattica accessibile. Il terzo giorno, invece, vedrà protagonisti lo sport e l’intrattenimento, con dimostrazioni, incontri con atleti paralimpici e performance dal vivo.

Startup, innovazione e impatto sociale

Al centro dell’edizione 2025, una delle novità più attese è la startup competition internazionale in collaborazione con TEC4I FVG e Unicorn Trainers Club. L’obiettivo è dare visibilità e opportunità concrete a giovani imprese che sviluppano soluzioni ad alto impatto sociale in ambito accessibilità.

«Sostenere queste startup – afferma Filippo Bianco, AD di TEC4I FVG – significa promuovere una visione dell’innovazione che sia accessibile, collaborativa e capace di generare valore per tutti. Realtà come Willeasy dimostrano quanto sia importante accompagnare le idee in percorsi di crescita solidi e condivisi».

Anche il Presidente di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG, Marco Gasparini, ha ribadito il valore strategico del progetto: «Abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa perché crediamo in una comunità in cui l’accessibilità non sia un privilegio, ma un diritto per tutti. Siamo orgogliosi di accompagnare questo percorso».

Cultura e scuola: nuove generazioni protagoniste

Un focus particolare sarà dedicato ai giovani, con momenti di sensibilizzazione e laboratori per le scuole. Saranno coinvolti studenti e insegnanti in attività educative pensate per sviluppare consapevolezza e cittadinanza attiva.

Giorgio Dannisi, della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del FVG, ha annunciato un convegno specifico sul tema, in collaborazione con l’Assessorato regionale alle Infrastrutture: «Parleremo di accessibilità a 360 gradi, ma anche di educazione, dialogo e ascolto. Il nostro obiettivo è costruire una cultura dell’inclusione concreta, che parta proprio dalle nuove generazioni».

Sport paralimpico e inclusione emotiva

Non mancherà lo sport, elemento centrale dell’edizione 2025. A sottolinearne l’importanza è Maria Elisabetta Capasa, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico – FVG: «Lo sport non è solo competizione. È crescita, spettacolo, comunità. Ed è il mezzo più potente che abbiamo per raccontare l’inclusione, quella vera. Durante l’evento, gli atleti paralimpici sapranno emozionare e ispirare il pubblico, portando esempi concreti di cosa significhi superare le barriere, non solo fisiche».

Le città inclusive come leva per il futuro

A sottolineare il valore dell’iniziativa è anche l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Udine, Ivano Marchiol: «L’accessibilità è una leva di trasformazione profonda, che incide sulla qualità della vita, sull’equità sociale, sull’innovazione. È una visione che ci invita a ripensare gli spazi e le relazioni. Ecco perché investire in eventi come questo significa investire in futuro».

Mauro Bordin, Presidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, ha aggiunto: «Questo evento unisce innovazione, cultura e inclusione. Non è solo un’agenda di incontri: è un invito concreto a costruire una società in cui ognuno possa partecipare pienamente».

Con il claim “A Stage for Change, A Voice for All”, Accessibility for Future si propone come molto più di un semplice evento: è un laboratorio collettivo per immaginare un futuro dove nessuno è lasciato indietro. Udine, anche grazie a iniziative come questa, si conferma città pilota dell’innovazione accessibile, un esempio per l’Italia e per l’Europa.

Per il programma completo e gli aggiornamenti:

www.accessibilityforfuture.com