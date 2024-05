Sono passati soltanto due giorni dall’ottenimento degli arresti domiciliari, ma alcune cose sono già cambiate per Ilaria Salis. La donna, innanzitutto, ha potuto presentarsi per la prima volta in tribunale senza manette ai polsi o alle caviglie. A proposito dell’immunità, invece, è stato suo padre Roberto a rilasciare alcune interessanti dichiarazioni nelle scorse ore.

Immunità Ilaria Salis: le dichiarazioni di papà Roberto

Il padre di Ilaria Salis, Roberto, ha parlato a margine di un evento ad Aosta della campagna elettorale di Alleanza Verdi Sinistra. Il partito candida la donna come capolista nella circoscrizione Italia Nord-occidentale. “Durante l’udienza il giudice ha fatto sapere che ha mandato una istanza al ministro della Giustizia italiano perché in Ungheria l’immunità decorre dal momento della nomina” – ha spiegato Roberto Salis, che poi ha proseguito ancora – “Per cui ha chiesto conferma al ministro della Giustizia italiano che effettivamente sussiste una nomina per la candidatura di Ilaria. Però il ministro della Giustizia non risponde“.