I voli all’aeroporto di Palma de Maiorca, in Spagna, sono stati sospesi dopo che un’improvvisa tempesta ha allagato le piste.

Palma de Maiorca, voli cancellati per le forti piogge

Le operazioni sono state “temporaneamente sospese” per via delle inondazioni che hanno colpito parte della struttura. A renderlo noto è stata l’autorità aeroportuale AENA, con un comunicato. Le riprese video effettuate all’interno del terminal dell’aeroporto Son Sant Joan di Maiorca mostrano l’acqua che sgorga dal tetto dell’edificio. Sono stati rivelati danni anche al duty free. Molti aerei sono stati dirottati verso Ibiza o Barcellona.

Violento nubifragio si abbatte sull’aeroporto

I dati forniti dal servizio meteorologico statale spagnolo AEMET hanno confermato che all’interno dell’aeroporto sono caduti 71,8 millimetri di pioggia in quattro ore. Mercoledì, un portavoce di AENA ha dichiarato alla CNN che i servizi sono stati sospesi per due ore, con ripercussioni su 100 dei 900 voli previsti per la giornata. L’aeroporto di Palma de Maiorca è il terzo più trafficato della Spagna e solo nel 2023 ha accolto più di 31 milioni di passeggeri, con un aumento dell’8,9% rispetto all’anno precedente.

Nuove regole sull’isola

Il clima relativamente caldo dell’isola durante tutto l’anno e le spiagge la rendono una destinazione popolare per i turisti di tutta Europa. A maggio, tuttavia, le autorità delle Baleari hanno annunciato un giro di vite sul consumo di alcolici in pubblico. Le nuove regole vietano di bere per strada nelle principali aree turistiche delle isole di Ibiza e Maiorca. Le sanzioni per le violazioni varieranno da 500 a 1.500 euro.