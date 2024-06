Maltempo in Piemonte: chiuso l'aeroporto di Torino per un temporale

Il maltempo non dà tregua al Nord Italia. In Piemonte un forte temporale ha colpito la città di Torino, in particolare in quartieri a nord e ovest. L’aeroporto è stato chiuso.

Violento temporale su Torino

Un violento temporale si è abbattuto su Torino, in particolare sui quartieri a nord e a ovest e sulle località a nord del capoluogo del Piemonte. Non solo pioggia, ma anche la grandine ha colpito la città, provocando parecchi danni ai vetri delle auto.

Sull’area si stanno abbattendo anche forti nubifragi.

L’acqua sta causando non pochi disagi in città. Ad esempio, corso Toscana si è trasformata in un vero e proprio fiume. L’acqua che scorre impetuosa impedisce l’agibilità dei marciapiedi, rendendo impossibile salire sui mezzi pubblici. La strada è famosa per la sua vulnerabilità al maltempo e anche questa volta i tombini non hanno retto alla pioggia torrenziale.

La chiusura dell’aeroporto

Il forte temporale ha provocato dei disagi anche all’aeroporto di Caselle, nella città di Torino, che infatti è stato chiuso. Molti dei voli sono stati dirottati su Genova.

Oltre al capoluogo il maltempo in Piemonte sta colpendo anche il basso Canavese e tra alto Biellese e Alto Vercellese.