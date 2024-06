Il quotidiano romano Il Messaggero ha annunciato un cambio ai vertici direttivi. Il nuovo direttore è Guido Boffo, attuale vicedirettore, il quale prende il posto di Alessandro Barbano.

Il nuovo direttore del Messaggero: chi è Guido Boffo

Quest’ultimo aveva assunto l’incarico di direttore solamente il 1° maggio scorso, lasciando la direzione del Riformista a Claudio Velardi. L’avvicendamento è stato comunicato ufficialmente in una nota dal gruppo Caltagirone, editore del giornale.

Guido Boffo, originario di Torino, lavora al Messaggero dal 2016, dove ha ricoperto i ruoli di caporedattore centrale e successivamente di vicedirettore. Barbara Jerkov, già a capo della redazione politica e attuale caporedattrice, assumerà l’incarico di vicedirettrice. Massimo Martinelli, direttore sostituito da Barbano il mese precedente, ritornerà come direttore editoriale.

Secondo quanto riportato dal sito Professione Reporter, l’ex direttore Barbano ha comunicato personalmente la notizia ai responsabili dei servizi del giornale durante la riunione quotidiana per la prima pagina, che si tiene tutti i giorni alle 19. Alessandro Barbano, 63 anni, ha quindi lasciato l’incarico dopo un periodo molto breve, nonostante la sua lunga carriera presso i quotidiani del gruppo editoriale Caltagirone. In precedenza, è stato direttore del Mattino di Napoli dal 2012 al 2018, vicedirettore al Messaggero e al Nuovo Quotidiano di Puglia, editorialista per Il Foglio e HuffPost, nonché direttore del Corriere dello Sport.