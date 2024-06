Previsioni meteo, gli ultimi temporali e poi l'estate: in arrivo l’Anticicl...

Previsioni meteo, gli ultimi temporali e poi l'estate: in arrivo l’Anticicl...

L’estate, almeno al nord Italia, quest’anno si è fatta attendere più del previsto. Piogge, temporali e grandine hanno colpito varie zone dello Stivale e non hanno permesso alle temperature di alzarsi fino alle vette delle consuete medie stagionali. Tra poco, però, secondo gli esperti del meteo, tutto cambierà: l’Anticiclone Africano Scipione è pronto a fare capolino.

Previsioni meteo, gli ultimi temporali e poi l’estate: cosa sta succedendo

Le regioni adriatiche centrali, il Triveneto e le Alpi, Prealpi e Toscana interna saranno alle prese con le ultime piogge e gli ultimi forti temporali fino alla giornata di martedì, rimanendo nelle stesse condizioni meteo a cui ormai ci siamo abituati da qualche settimana. Nel resto d’Italia, è già in queste ore, invece, che si inizierà ad affacciare l’anticiclone africano che porterà con sé il grande caldo estivo.

Previsioni meteo: quando entreremo nell’estate

Dal 5 giugno, la situazione andrà a stabilizzarsi un po’ su tutto lo stivale. Anche al nord, infatti, l’Anticiclone Africano Scipione inizierà a far sentire la sua presenza e il meteo cambierà in via definitiva, facendoci entrare finalmente nella stagione estiva. Le temperature si impenneranno all’improvviso e soprattutto nelle grandi città si arriverà a toccare facilmente i 30 gradi.