Un terribile incidente si è verificato nel pomeriggio del 2 giugno a Colonna, in provincia di Roma. Due bambine di 11 anni sono state investite mentre erano sul monopattino.

Incidente a Colonna, bambine investite in monopattino

Due bambine di soli 11 anni sono state investite mentre stavano girando in monopattino. Alla guida dell’automobile che le ha travolte c’era un giovane con il foglio rosa. I terribile incidente si è verificato nel pomeriggio del 2 giugno a Colonna, in provincia di Roma, vicino al campo sportivo in via Colle Sant’Andrea.

Incidente a Colonna: come stanno le due bambine

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri che, per ricostruire la dinamica dei fatti, hanno acquisito i video delle telecamere presenti nella zona. Le due bambine, che si trovavano in monopattino, stavano per immettersi sulla strada quando sono state investite dal ragazzo con il foglio rosa, che procedeva lentamente. Una delle bambine è stata portata in eliambulanza al policlinico Gemelli in codice rosso, mentre l’altra è stata ricoverata al pronto soccorso del policlinico di Tor Vergata.