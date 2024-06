Incidente questa notte a Castellucchio in strada Gabbiana: un ragazzo è stato elitrasportato a Brescia per le gravi ferite riportate

Nella notte del primo giugno, poco prima delle 2.30 a Castellucchio in strada Gabbiana, si è verificato un incidente nel quale sono stati coinvolti cinque ragazzi.

Le condizioni dei giovani ragazzi

Nell’auto coinvolta nell’incidente stradale c’erano a bordo cinque giovani, di età compresa tra i 16 e i 28 anni, per cause ancora da accertare il veicolo è uscito di strada ribaltandosi.

Quattro in totale i feriti: ad avere la peggio uno dei giovani, l’autista del mezzo, che è stato elitrasportato al Civile di Brescia in codice giallo: un braccio gli è rimasto incastrato tra la scocca e il fossato, e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare un paio d’ore per liberarlo dalle lamiere. Tuttavia, non sarebbe in pericolo di vita.

Sono invece finiti al Carlo Poma gli altri giovani coinvolti, i quali hanno riportato diverse escoriazioni, anche se le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni, molto meno gravi le loro condizioni rispetto al giovane autista.

La dinamica dell’incidente

Sul posto dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco di Mantova i carabinieri della Compagnia di Viadana e il personale della Croce Verde.

Al momento poche sono le notizie in merito alla dinamica dell’incidente, i rilievi sono stati affidati agli agenti che, anche attraverso la testimonianza dei giovani coinvolti nell’incidente, potranno ricostruire quanto accaduto e risalire ai motivi.