Segnalata allerta meteo sulla città e la provincia di Pescara. Ad annunciarlo è stata la protezione civile che ha informato come lunedì 3 giugno, intorno alle ore 10, un forte temporale, accompagnato da pioggia e grandine si è abbattuto sul territorio. Il cielo si è chiuso prima nell’entroterra, toccando aree come Loreto Aprutino e Penne, e in seguito anche sulla costa.

Allerta meteo a Pescara: acqua e grandine

La situazione è ulteriormente degenerata quando a Pescara e a Montesilvano dal cielo è caduta una montagna di acqua mista a grandine di dimensioni ridotte. Fortunatamente il tutto è durato pochi minuti e non sono stati registrati danni rilevanti, tranne la caduta di qualche albero.

Cardines: “Una roba pazzesca”

Beniamino Cardines, giornalista e scrittore pluripremiato, ha raccontato in diretta la grandinata abbattutasi su Pescara Sud: “Ero al mare sulla torretta all’improvviso una grandinata pazzesca mi ha colto di sorpresa, ho fatto appena in tempo a correre sotto lo stabilimento Riva d’oro”.

Il cielo si è oscurato, poi la tempesta

Cardines ha aggiunto: “All’inizio il cielo è diventato nero, così all’improvviso, i poeti direbbero, “plumbeo”, e poi la scarica di grandine ci ha colpiti. A pensare che era una giornata soleggiata e bellissima, poi un nuvolone è arrivato dall’interno”.