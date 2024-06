La pioggia, protagonista nel mese di maggio, sarà presente anche nel primo weekend di giugno. Concede una tregua oggi, sabato 1 giugno, ma la situazione cambierà repentinamente: un nuovo peggioramento meteo è previsto nella giornata di domani, domenica 2 giugno.

Le previsioni meteo del 1 giugno

Nella giornata di oggi, sabato 1 giugno, le previsioni meteo a Nord rivelano un clima soleggiato al mattino salvo addensamenti sulle Alpi orientali con qualche pioggia isolata.

Durante il pomeriggio, però, si profila un aumento dell’instabilità con rovesci e possibili temporali più probabili sul Piemonte, sulle Alpi orientali e localmente anche nell’Emilia occidentale.

Clima più soleggiato, invece, al Centro Italia: nel complesso soleggiato salvo isolati temporali pomeridiani tra Toscana, Umbria e Marche, ancor più isolati tra Lazio e Abruzzo.

Al Sud il clima sarà piuttosto caldo per la stagione: nuvoloso tra Campania, Puglia e Basilicata con qualche pioggia al mattino. Nel pomeriggio si potranno verificare temporali sull’Appennino campano lucano in locale propagazione alla Puglia.

Cambiamenti per domenica 2 giugno: torna la pioggia

La tendenza meteo per domenica 2 giugno, è, invece, piuttosto incerta: le ultime previsioni meteo mostrano clima instabile, che si posizionerà nei pressi delle regioni centro-settentrionali.

Nel corso del pomeriggio e in serata il rischio di temporali aumenterà su buona parte delle zone interne del Centro Italia e sull’Emilia Romagna; qualche temporale isolato sarà possibile anche in Lombardia e nel Nord-Est, in particolare sui rilievi.

Mentre la giornata avrà un clima stabile sulle Isole e sulle estreme regioni meridionali, locali piogge potranno coinvolgere il nord della Campania, il Lazio e l’Abruzzo.

Nessun cambiamento è previsto per i prossimi giorni, i meteorologi informano che tra lunedì 3 e martedì 4 giugno, avremo un passaggio di correnti instabili provenienti dal nord Europa che innescheranno ulteriori temporali.