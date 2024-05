Un violento temporale ha colpito Torino in queste ore. Un'intensa grandinata si è abbattuta sulla città.

Maltempo a Torino, nuovo temporale e violenta grandinata

Un’altra giornata di forti temporali in Piemonte. Torino è stata colpita duramente da un violentissimo temporale e da un’intensa grandinata, che ha ricoperto tutto di bianco. In alcune zone si sono registrati oltre 60 mm di pioggia, con notevoli disagi, e sono stati segnalati anche allagamenti in zona Vallette.

Monitorata la piena del torrente Erro

Intanto viene monitorata la piena del torrente Erro, nell’Acquese. Monitoraggi da parte dei comuni di Ponzone, Cartosio, Pareto, Malvicino, Melazzo, interessati dal torrente Erro, in piena sull’Appennino Ligure.

“La piena è dovuta al flusso umido che continua a mantenere vivo il temporale sul Genovesato. Ci aspettiamo un innalzamento anche del Bormida che però, non essendo toccato da piena dal Savonese, non darà problemi. Ma serve prestare comunque attenzione” ha spiegato Lorenzo Torielli, responsabile della protezione civile di Acqui Terme. Prevista allerta gialla su tutta la provincia di Alessandria.