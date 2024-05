L'Italia rimane divisa in due per quanto riguarda il meteo, infatti al centro-sud splende il sole mentre al nord ci sono nubifragi. In particolare, è allerta arancione in Emilia Romagna e Veneto.

Le previsioni meteo dei prossimo giorni non sono affatto incoraggianti. Stiamo assistendo a un tempo per lo più mite al centro-sud ma la situazione è diversa nelle regioni settentrionali, dove da giorni ci sono piogge e nubifragi. Adesso è scattata l’allerta arancione in alcune regioni.

Maltempo al nord

Destano preoccupazione le condizioni meteorologiche del nord Italia, area che da giorni è interessata da temporali e nubifragi.

In queste ore, l’attenzione è puntata specialmente sulle zone della Pianura Padana centrale ma anche più a nord, dove ci sono ingenti danni all’agricoltura.

Oggi, 23 maggio, è previsto inoltre l’arrivo di una nuova perturbazione che porterà pioggia sulle Alpi e sul settore nord-ovest della penisola.

Nelle altre regioni il tempo è migliore e segnaliamo solo qualche annuvolamento lungo l’Appennino. Purtroppo però il weekend non porterà miglioramenti, anzi la Protezione Civile ha diramato l’allerta arancione per alcune regioni.

Meteo: l’allerta arancione

Il nord continua a rimanere nella morsa di un clima prettamente invernale, con perturbazioni violente che stanno danneggiando i campi coltivati. Numerose le strade allagate e i mezzi in azione per liberare le strade dalla grandine. Fenomeni di grandine molto severi ci sono stati ad esempio a Torino, Pavia e Bergamo.

I danni peggiori si hanno in Lombardia ma c’è molta preoccupazione anche in altre regioni. In particolare, in queste ora la Protezione Civile ha diramato l’allerta arancione in Emilia Romagna, dove un nubifragio potrebbe svilupparsi già nella giornata di oggi. Stessa allerta anche in Veneto.