Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 maggio, un nuovo temporale ha colpito la Lombardia: in particolare le province di Mantova e Brescia, ma anche la bergamasca. La situazione più critica si registra a Ostiglia.

Leggi anche: Sardegna, maneggia le armi del padre in casa: morto minorenne

Maltempo in Lombardia, temporali e grandinate: la situazione a Ostiglia

Secondo quanto si apprende, sono numerose le chiamate arrivate ai vigili del fuoco della zona del Destra Secchia, in particolare Ostiglia e Revere (Borgo Mantovano), nuovamente allagate in diversi punti come era accaduto nei giorni scorsi. Piani terra e scantinati hanno richiesto l’intervento dei pompieri. A Ostiglia si registra la situazione più critica: le piogge hanno dato luogo ad un’alluvione lampo. Nel Mantovano, sono caduti 35mm di pioggia a Piubega, 30mm a Sermide, 25mm a Rodigo e Monzambano. A Revere, dove si è registrata anche una grandinata, è stata allagata anche la casa di riposo.

Le raccomandazioni delle amministrazioni comunali delle zone colpite

Alberto Borsari, il sindaco di Borgo Mantovano, tramite i social ha invitato la popolazione a non spostarsi in auto se non per esigenze di estrema urgenza. Lo stesso ha fatto l’amministrazione comunale di Ostiglia.

Leggi anche: Neonato morto a Napoli dopo il ricovero: indagati tre medici per omicidio colposo