Gli ultimi giorni di maggio, secondo le previsioni meteo, saranno caratterizzati dal maltempo. Ci saranno nubifragi e forti venti.

Previsioni meteo: fine maggio con maltempo e nubifragi

Negli ultimi giorni del mese di maggio si farà ancora sentire il maltempo sulle regioni settentrionali, con perturbazioni atlantiche che continueranno a passare sul Nord Italia. Le temperature saranno sotto la media in questo nuovo periodo di maltempo e anche una parte del Centro Italia sarà coinvolta. Il tempo sarà stabile al sud e nelle isole.

Venerdì 31 maggio sarà la giornata più critica in quanto una perturbazione accompagnata da aria fresca e instabile si farà sentire, con rovesci e temporali diffusi, anche di forte intensità, con possibili nubifragi e grandinate. Le precipitazioni più forti sono previste nei territori già colpite da alluvioni, come Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli. Ci saranno alcuni fenomeni intensi anche nel resto del Nord e in Toscana.

Le previsioni meteo di inizio giugno

Il primo weekend di giugno sarà all’insegna dell’incertezza. Lo scenario più probabile, secondo le previsioni meteo, vede allontanarsi l’intensa perturbazione, che lascerà instabilità solo sulle Alpi. Altrove la giornata sarà soleggiata, con qualche nuvola al Sud e sulle Isole. Nell’estremo Sud e in Sicilia si percepiranno temperature estive.