Quello in arrivo sarà un weekend caratterizzato dall’instabilità del meteo: sabato sono previsti nuovi acquazzoni, dapprima al nord e poi anche al centrosud, mentre domenica è previsto un miglioramento generalizzato.

Le previsioni meteo del fine settimana

Per sabato sono previsti nuovi acquazzoni che prima colpiranno il nord e poi anche il centrosud. Le previsioni di sabato vedono al nord instabilità con brevi roversci anche in pianura; al centro ci saranno temporali sulle Adriatiche; mentre al sud sono in arrivo dei rovesci sparsi, specie sui monti. Per quanto riguarda la giornata di domenica, 26 maggio, è previsto un miglioramento generalizzato delle condizioni meteo: al nord ci sarà un bel tempo accompagnato dal clima caldo; al centro sarà soleggiato; mentre al sud sono previste delle pioggie sparse ma con miglioramenti. Qualche acquazzone è previsto nel pomeriggio a ridosso degli Appennini, ma anche qua il tempo è previsto in miglioramento.

Il meteo la prossima settimana da nord a sud

Dalla prossima settimana l’anticiclone sarà più forte: lunedì sono attesi temporali sulle Alpi e tra Basilicata e Puglia, mentre martedì saranno un po’ più sparsi al centronord e da mercoledì sulla fascia adriatica.

