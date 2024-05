La pessima qualità dell'aria nelle grandi città e soprattutto in alcune regioni della Lombardia non può che allarmare, vediamo quali sono le città più inquinate di questa regione

Milano, secondo il sito svizzero IQAir, si trova oggi, 19 febbraio, tra le prime dieci città più inquinate al mondo, dopo metropoli come Delhi, Lahore e Kathmandu.

Qualità dell’aria in calo: le città più inquinate della Lombardia

La qualità dell’aria è descritta come “non salutare”. Ieri, la situazione era ancora più critica, con Milano al quarto posto dopo Dacca, Lahore e Delhi. Questo è solo uno dei molteplici indicatori che confermano una situazione allarmante nella pianura padana, dove da settimane si respira un’aria avvelenata. Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha espresso il suo disappunto per i dati che indicano le città più inquinate della Lombardia: “Noi stiamo lavorando per migliorare l’aria. Arpa dice che l’aria è migliorata”.

Secondo IQAir, l’indice di qualità dell’aria per Milano è attualmente di 157, con una diminuzione rispetto al valore di 199 registrato ieri. Questi dati sono confermati anche dal sito regionale ARPA. Le stazioni di monitoraggio registrano valori di PM10 e PM2.5 ben oltre i limiti stabiliti dall’OMS, rendendo l’aria praticamente irrespirabile.

Qualità dell’aria in peggioramento: le città più inquinate della Lombardia

Nonostante gli sforzi delle autorità regionali per ridurre le emissioni in atmosfera, il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ammette che i risultati non saranno immediati. La pioggia degli scorsi giorni ha offerto una breve tregua, ma ora la situazione è tornata ad essere critica. Già nel dossier Mal’Aria di città di Legamente: a Milano nel 2022, si registrava una situazione drammatica, infatti tra le dieci città italiane più inquinate ben quattro sono in Lombardia: oltre a Milano Cremona, Lodi e Monza, con Milano e Monza che tornano nuovamente in vetta (e alle quali si aggiunge Como) per la presenza anche di No2, il biossido di azoto.