Non sono stati mesi facili per la principessa del Galles Kate Middleton, così come per Re Carlo III. Il tumore aleggia infatti sulle vite dei reali, sconvolgendone anche la quotidianità. Eppure, la giornata del 15 giugno 2024 rimarrà impressa nella memoria dei cittadini britannici. Kate Middleton è apparsa per la prima volta in pubblico dopo l’annuncio della diagnosi di tumore. L’occasione è stato il tradizionale Trooping the Color, un evento che non ha certo bisogno di presentazione: inutile dire che gli occhi di tutto il mondo sono puntati sulla consorte del principe William, erede al trono della corona britannica.

Kate Middleton, il ritorno in pubblico dopo l’annuncio del tumore: i dettagli del look

La principessa del Galles ha scelto per la sua grande apparizione in pubblico un look come al solito impeccabile. Dagli orecchini passando per il fiocco a righe bianco e nere sulla spalla, al rossetto, alla spilla… tutto è stato studiato per questo evento che è destinato a rimanere impresso nella memoria non solo dei britannici, ma del mondo intero. A non passare inosservata è stata soprattutto la spilla delle Irish Guards, senza dimenticare gli orecchini di perla.

Non hanno certamente attirato minore attenzione gli abiti indossati dai tre principini George, Charlotte e Louis. La secondogenita, in particolare, ha indossato delle scarpe bianche, proprio come la madre. Il figlio più piccolo della coppia reale ha indossato dei pantaloncini, abbinati ad una giacca e alla cravatta. Scelta analoga anche per il figlio maggiore di Kate e William, George che ha però indossato dei pantaloni lunghi.

L’apparizione sul balcone e le parole di Re Carlo III

Il momento più atteso è stata l’apparizione sul balcone durante la quale la principessa del Galles si è posizionata alla destra di Re Carlo III. Il primogenito del re, il principe William ha indossato l’uniforme, ma a conquistare ancora una volta i presenti è stato il principino Louis che si è messo a cantare e ballare. Re Carlo si era mostrato entusiasta per la presenza di Kate in pubblico, dicendosi “felicissimo”.