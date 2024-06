Kate Middleton, situazione difficile: come sta la Principessa

Negli ultimi mesi, Kate Middleton ha dovuto affrontare la devastante diagnosi di cancro e le conseguenti cure. Ha quindi deciso di rimanere lontana dalle telecamere per potersi prendere cura della propria salute.

Secondo quanto riportato da diversi media inglesi, la situazione della Principessa del Galles potrebbe essere più grave di quanto si pensasse inizialmente, sollevando la possibilità che non sia in grado di riprendere i suoi precedenti ruoli di rappresentante della monarchia britannica. Una fonte vicina alla famiglia reale ha rivelato a Vanity Fair che la moglie di William si è sottoposta a chemioterapia e sta mostrando segni di miglioramento. “È stato un grande sollievo che stia tollerando i farmaci e che stia effettivamente molto meglio. Naturalmente è stato un periodo molto impegnativo e preoccupante. Tutti si sono stretti intorno a lei: William, i genitori, la sorella e il fratello” ha aggiunto.

Le indiscrezioni

Nonostante alcuni sviluppi positivi e i segnali incoraggianti, non mancano le preoccupazioni sulla sua capacità di tornare ai suoi doveri reali. “Penso che all’inizio sia stata dura e sono stata molto sollevata nel sentire da più di una fonte che recentemente ha fatto una svolta. Tutto quello che sento è che tornerà al lavoro” ha confermato Katie Nicholl, giornalista e royal expert, al Sun.

Le ipotesi sul futuro della Corona

Le condizioni di salute di Kate hanno alimentato anche il dibattito su quale potrebbe essere il futuro della Royal Family, qualora la Principessa del Galles non fosse in grado di rivestire nuovamente i suoi compiti. “Un William senza Catherine al fianco è davvero difficile da pensare” ha commentato il giornalista Antonio Caprarica. Alcuni hanno tirato in ballo anche una profezia di Nostradamus, secondo cui William potrebbe abdicare lasciando il posto al fratello Harry. Quest’ultimo potrebbe tuttavia entrare a Buckingham Palace solamente se prima divorziasse dalla moglie Meghan Markle.