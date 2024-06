Olivia Henson, 30 anni, è stata subito ribattezzata la “sosia” della Duchessa del Galles.

Olivia Henson è la “sosia” di Kate Middleton

Dai lunghi capelli castani agli occhi verdi all’elegante portamento, la moglie di Hugh Grosvenor ricorda molto Kate Middleton ed esattamente come lei è convolata a nozze reali. Olivia ha infatti sposato il Duca di Westminster, che era conosciuto come “lo scapolo più ambito della Gran Bretagna”. La cerimonia si è tenuta nella Cattedrale di Chester, davanti a 400 invitati. Gli osservatori più attenti hanno sottolineato che, proprio come Kate, anche la novella sposa non manca di carisma.

Chi è Olivia Henson

Secondo il Telegraph la 30enne discende dalla famiglia bancaria Hoare, dai Marchesi di Bristol e dai Duchi di Rutland. Analogamente alla moglie del principe William, anche Olivia Henson ha frequentato l’elitario Marlborough College. Si è successivamente laureata in Studi Ispanici e Italiano al Trinity College di Dublino. Quando era più giovane, si è anche iscritta alla rinomata Dragon School di Oxford, dove è stata compagna di classe di Emma Watson. Attualmente lavora come account manager senior per Belazu, ma sembra pronta a lasciare tutto per dedicarsi alla sua nuova vita come Duchessa.

Le nozze con il Duca di Westminster

Hugh Grosvenor è la persona più ricca del Regno Unito sotto i 40 anni e la 14esima in assoluto, secondo la Rich List 2024 stilata dal Sunday Times. Il patrimonio netto stimato della sua famiglia si aggira intorno ai 12,8 miliardi di dollari. Il Duca di Westminster è anche il padrino del primogenito del Principe William, il Principe George e del figlio del Principe Harry, il Principe Archie. Il 33enne ha chiesto a Olivia di sposarlo nell’aprile 2023, presso la residenza di famiglia a Eaton Hall.