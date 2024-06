Il Duca e la Duchessa del Sussex non hanno attraversato l’oceano per partecipare al matrimonio del Duca di Westminster.

Meghan e Harry assenti alle alle nozze del Duca di Westminster

La coppia non è stata inserita tra gli oltre 400 invitati al matrimonio di Hugh e Olivia Henson, celebrato il 7 giugno nel nord dell’Inghilterra. Durante le nozze nella Cattedrale di Chester, il Principe William ha svolto il ruolo di usciere. La rivista People aveva riferito che Harry era stato invitato, ma sembra che entrambe le parti avessero riconosciuto che per lui sarebbe stato difficile prendervi parte. Il Duca di Sussex risiede in California con la moglie Meghan Markle da quando hanno lasciato i loro ruoli reali nel 2020 e la coppia non ha più accesso alla loro casa di Frogmore Cottage come base durante i soggiorni nel Regno Unito.

Perché non hanno partecipato al matrimonio

Un insider vicino agli sposi ha riferito a People che i due amici hanno concordato la decisione di Harry di non venire. La biografa reale Ingrid Seward, ha tuttavia suggerito che fosse stata Meghan a non voler partecipare all’evento. Prima di annunciare il suo fidanzamento con Olivia nell’aprile del 2023, Hugh era considerato uno degli scapoli più ambiti della Gran Bretagna. Il patrimonio netto stimato della sua famiglia, pari a 12,8 miliardi di dollari, lo rende la persona più ricca del Regno Unito sotto i 40 anni e la 14esima in assoluto, secondo la Rich List 2024 stilata dal Sunday Times. Il 7° Duca di Westminster è inoltre il padrino del primogenito del Principe William, il Principe George e del figlio del Principe Harry, il Principe Archie.

Assenti anche Re Carlo e Kate Middleton

Assenti alle nozze del 7 giugno anche Re Carlo, la Regina Camilla e Kate Middleton. I sovrani si sono recanti in Francia per l’80° anniversario dello Sbarco in Normandia, segnando il primo viaggio all’estero del monarca dalla diagnosi di cancro. La Principessa del Galles ha invece preferito salvaguardare la sua salute e rimanere lontana dai riflettori.