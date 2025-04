Momenti di terrore questa mattina in una scuola di Nantes, dove un quindicenne armato di coltello ha accoltellato quattro compagni di classe all’interno dell’istituto Notre-Dame-de-Toutes-Aides, nel quartiere Doulon. L’attacco è avvenuto attorno alle 12.30, seminando il panico tra studenti e personale scolastico.

Paura a Nantes, studente 15enne accoltella i compagni

L’aggressione è

avvenuta intorno alle 12.30 all’interno del liceo Notre-Dame-de-Toutes-Aides, nel quartiere Doulon di Nantes.

Secondo una prima ricostruzione, uno studente di 15 anni armato di coltello ha fatto irruzione in due diverse aule, colpendo quattro compagni di scuola. Il giovane, iscritto al primo anno di liceo, non risulterebbe segnalato alle forze dell’ordine né avrebbe precedenti penali.

L’attacco è stato interrotto dal tempestivo intervento di alcuni docenti e membri del personale scolastico, che sono riusciti a bloccarlo prima dell’arrivo degli agenti. Al momento, non sono ancora noti i motivi che lo hanno spinto a compiere il gesto.

Paura a Nantes, studente 15enne accoltella i compagni: bilancio drammatico

Nonostante il rapido intervento del personale scolastico, non è stato possibile evitare il peggio. Secondo quanto riportato da una fonte vicina all’inchiesta, citata dall’emittente BFM TV, la vittima deceduta sarebbe una studentessa. Tra gli altri tre feriti, uno verserebbe in condizioni critiche, un altro avrebbe riportato lesioni di media entità, mentre il terzo sarebbe stato colpito solo superficialmente.

In un messaggio pubblicato su X, la ministra dell’Istruzione ha fatto sapere di essere in partenza per Nantes, accompagnata da Bruno Retailleau, per manifestare vicinanza e sostegno all’intera comunità scolastica.

Le Parisien riferisce che l’aggressore, identificato come Justin P., avrebbe mostrato in passato segni di disagio psicologico, compresi pensieri suicidi. Gli investigatori avrebbero accertato che, poco prima dell’attacco, il ragazzo aveva diffuso un manifesto intitolato “Azione immunitaria” attraverso la piattaforma digitale scolastica, rivolgendolo a tutti gli studenti dell’istituto.

Nel documento, lo studente denunciava quello che definiva “un sistema globale distruttivo per l’umanità e per il pianeta”, articolando la sua visione in tre assi principali: il cosiddetto “ecocidio globale”, la “violenza sistemica e alienazione sociale” e, infine, il “condizionamento sociale totalitario”.