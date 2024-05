Harry e Meghan potrebbero perdere la villa in California: l'indiscrezione

Il principe Harry e la moglie Meghan potrebbero perdere la villa in California: il motivo.

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle potrebbero presto ritrovarsi a gestire un’altra gatta da pelare. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, i duchi di Sussex rischiano di perdere la villa in California.

Da tempo, ormai, il principe Harry e la moglie Meghan Markle vivono in una bellissima villa in California. La dimora, che dividono con i figli Archie e Lilibet, si trova a Montecito e ha un valore immenso, circa 14 milioni di dollari. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, i duchi di Sussex potrebbero perdere la casa.

Perché Harry e Meghan rischiano di perdere la villa?

Stando a quanto reso pubblico dai medi, Harry e Meghan Markle rischiano di perdere la villa in California a causa del visto per gli Stati Uniti. Se il ricorso per rendere pubblica la loro domanda dovesse essere accolto, i duchi di Sussex potrebbero essere costretti a lasciare l’America e, di conseguenza, la dimora da 14 milioni di dollari.

Harry e Meghan: dove andranno a vivere?

Al momento, è bene sottolinearlo, Harry e Meghan vivono ancora in California. Se gli Stati Uniti non dovessero accogliere il loro ricorso, i duchi di Sussex e i loro figli sarebbero obbligati a lasciare l’America. Se così fosse, la famiglia potrebbe anche tornare a Londra. Questa, ovviamente, è solo un’ipotesi: per ora, nulla è certo.