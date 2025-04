La Pasqua 2025 si preannuncia particolarmente turbolenta per la famiglia reale britannica. Se da una parte i rapporti tra Harry e Re Carlo continuano a deteriorarsi, dall’altra William sceglie, ancora una volta, di evitare la Corte, mantenendo le distanze in un periodo simbolico per la monarchia. Un’assenza che, insieme alle crescenti tensioni familiari, segna un momento di crisi per la Casa Reale.

Il messaggio di Re Carlo prima della Pasqua

In un contesto segnato da crescenti tensioni familiari, Re Carlo ha scelto il Giovedì Santo per inviare un messaggio di grande impatto emotivo. Nel suo discorso pasquale, ha sottolineato l’importanza di tre virtù di cui il mondo ha ancora bisogno: fede, speranza e amore, ricordando come quotidianamente si assista a grande crudeltà e grande gentilezza.

Accompagnato da Camilla, ha partecipato alla messa nella Cattedrale di Durham, un momento particolarmente significativo, soprattutto dopo che lo scorso anno aveva dovuto rinunciare a causa della diagnosi di cancro.

Quest’anno, il suo discorso è stato particolarmente emozionante, rendendo omaggio a coloro che, nonostante le difficoltà, continuano a offrire il proprio aiuto, mettendo in pericolo la propria vita. Un messaggio chiaro di solidarietà, compassione e, forse, un invito a riscoprire la pace, sia dentro che fuori le mura di casa.

Pasqua, la decisione di Re Carlo, William e Kate: infranta una tradizione storica

William e Kate si sono tenuti lontani dai riflettori nelle ultime settimane, riducendo gli impegni ufficiali mentre i figli sono in vacanza. L’intento è chiaro: trascorrere del tempo insieme, lontano dagli obblighi del Regno. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da People, in questi giorni la famiglia avrebbe scelto una vacanza sulle Alpi francesi. Inoltre, William e il piccolo George sono volati a Parigi il 9 aprile per assistere alla partita Aston Villa-Paris Saint-Germain. Ora, li attenderebbe una Pasqua tranquilla nella loro tenuta di Norfolk.

È una scelta che segna uno strappo rispetto alla tradizione della Royal Family. Nessuna apparizione pubblica, né foto ufficiali: i Principi del Galles trascorreranno la Pasqua lontani dal centro della vita reale, lasciando un’assenza evidente accanto a Re Carlo. Una decisione che, secondo alcune fonti, sarebbe stata comunicata con discrezione, ma non senza suscitare qualche perplessità a corte.

I rapporti tra Re Carlo e Harry, invece, restano tesi. Il duca di Sussex avrebbe tentato di ristabilire un dialogo con il padre, ma, secondo fonti vicine alla famiglia, Carlo non avrebbe risposto né a lettere né a telefonate. Nessun contatto, nessuna riconciliazione.