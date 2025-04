Re Carlo e Camilla da Papa Francesco: la foto rivela un particolare sconvolgente

Re Carlo e Camilla sono in Italia da qualche giorno e, nel pomeriggio di ieri, 9 aprile, sono stati ricevuti da Papa Francesco. Dalle foto dell’incontro non è sfuggito un dettaglio molto particolare. Ecco quale.

Da qualche giorno sono in Italia Re Carlo e Camilla. I reali britannici, dopo la visita al Quirinale prima e all’Altare della Patria poi, sono stati anche ricevuti, ieri pomeriggio, da Papa Francesco. Si è trattato di un incontro privato tenutosi presso la residenza di Bergoglio a Casa Santa Marta. Dalla foto ufficiale pubblicata sia da Buckingham Palace sia dal Vaticano un dettaglio non è sfuggito, di cosa si tratta?

L’incontro con Papa Francesco non avrebbe dovuto tenersi per via dei problemi di salute del Pontefice, invece re Carlo e Camilla, ieri pomeriggio sono stati ricevuti da Bergoglio a Casa Santa Marta. La foto ufficiale dell’incontro è stata pubblicata sia dal Vaticano sia da Buckingham Palace: si vede Carlo che tiene un piccolo pacchetto rosso tra le mani, mentre Camilla sta stringendo la mano del Pontefice, il quale è seduto sulla sua poltrona. Un dettaglio non è sfuggito, ovvero che Papa Francesco non aveva né le cannule nasali né la mascherina. Senza dubbio è un buon segno del miglioramento delle condizioni di salute del Santo Padre.