Sono arrivati ieri a Roma Re Carlo III e la regina consorte Camilla. I sovrani britannici resteranno qualche giorno del nostro Paese. Oggi prevista la visita ufficiale da Mattarella al Quirinale.

Re Carlo e Camilla a Roma: la visita ufficiale al Quirinale

Sono giorni importanti per il nostro Paese che vede la presenza di Re Carlo e Camilla a Roma. I reali britannici sono arrivati ieri nella Capitale, e oggi hanno l‘agenda fitta di impegni. Poco prima delle 11, Re Carlo e consorte sono arrivati al Quirinale, per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha atteso i reali britannici nel cortile d’onore del palazzo assiema alla figlia Laura. Ai lati 32 corazzieri con l’uniforma di gran galà. Sopra il Quirinale sono passate le Frecce Tricolore, per un momento davvero spettacolare, con Re Carlo e Camilla ad ammirarle sul terrazzo del Quirinale. Da sottolineare il look dei reali, Re Carlo in chiaro, camicia bianca e cravatta azzurra, lei in abito colore blu con tanto di spilla di zaffiri appartenuta alla Regina Vittoria.

Re Carlo e Camilla a Roma: l’arrivo all’Altare della Patria

Una volta terminato l’incontro con Mattarella al Quirinale, per re Carlo III e Camilla è tempo di recarsi all’Altare della Patria. I reali sono arrivati con una decina di minuti di ritardo e, ad accoglierli, c’erano il ministro della Difesa Guido Corsetto assieme al capo di Stato maggiore Luciano Portolano. Una volta eseguiti gli inni nazionali, britannico e italiano, Re Carlo ha passato in rassegna la Guardia d’Onore accompagnato da Crosetto. Le loro Maestà hanno quindi salito i gradini dell’Altare della Patria con due corazzieri i quali hanno portato una corona d’alloro su un piedistallo. Re Carlo III e Camilla si sono fermati in cima al monumento mentre i due corazzieri hanno poggiato la corona.

Re Carlo e Camilla a Roma: cosa faranno nel pomeriggio

Questo pomeriggio, Re Carlo e Camilla si recheranno a Piazza Venezia per deporre una corona di fiori sulla tomba del Milite ignoto. Dopo di che si recheranno prima ai Fori Imperiali, poi a visitare la comunità britannica a Villa Wolkosnky.