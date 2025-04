Un’accoglienza solenne al Quirinale

La visita di re Carlo di Gran Bretagna al Quirinale rappresenta un momento di grande importanza per le relazioni tra Italia e Regno Unito. Accompagnato dalla consorte Camilla, il sovrano è stato accolto con tutti gli onori dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dalla figlia Laura. L’atmosfera era carica di emozione e rispetto, con i picchetti delle diverse armi schierati per rendere omaggio al re. La presenza di 32 corazzieri in uniforme di gala ha ulteriormente sottolineato la solennità dell’evento.

Rituali e simboli di amicizia

Durante la cerimonia, gli inni nazionali hanno risuonato nel cortile d’onore, mentre la bandiera britannica veniva issata accanto a quelle italiana ed europea. Questo gesto simboleggia non solo l’amicizia tra i due paesi, ma anche un legame storico che affonda le radici nei secoli. Dopo la cerimonia di benvenuto, re Carlo e il presidente Mattarella hanno passato in rassegna i reparti schierati, un momento che ha evidenziato il rispetto reciproco e l’importanza della cooperazione tra le due nazioni.

Un incontro di alto profilo

Il programma della visita ha incluso anche un passaggio delle Frecce tricolori, che hanno sorvolato il Quirinale in una giornata di sole splendente. Re Carlo, vestito elegantemente con una cravatta azzurra, e la regina Camilla, in un abito blu royal, hanno assistito a questo spettacolo aereo dal terrazzo delle statue, un momento che ha catturato l’attenzione dei presenti e dei media. Dopo le fotografie di rito nella sala del Bronzino, il sovrano ha salutato la delegazione italiana, mentre il presidente Mattarella ha accolto quella britannica, evidenziando l’importanza di questo incontro a livello diplomatico.

Un omaggio all’Italia

La regina Camilla ha voluto rendere omaggio all’Italia indossando una spilla di zaffiri e diamanti appartenuta alla regina Vittoria, un dono del principe consorte Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha. Inoltre, ha portato con sé una borsa di una famosa casa di moda italiana, sottolineando così l’apprezzamento per l’artigianato e il design italiani. Questo gesto ha ulteriormente rafforzato il legame culturale tra i due paesi, dimostrando come la moda e l’arte possano fungere da ponte tra le nazioni.