Sorpresa in Vaticano, Papa Francesco visita la Basilica di San Pietro: come s...

Sorpresa in Vaticano, Papa Francesco visita la Basilica di San Pietro: come s...

Una visita inaspettata quella di Papa Francesco alla Basilica di San Pietro, che ha sorpreso i fedeli e i membri della Curia. Secondo quanto riportato da fonti vaticane, il Pontefice si è recato senza preavviso nel cuore del Vaticano, suscitando curiosità e preoccupazione tra i presenti. Mentre si susseguono le voci sulla sua salute, arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni del Papa, che continuano a destare attenzione e interesse.

Il Papa a sorpresa nella Basilica di San Pietro

Intorno alle 12:30, Papa Francesco si è recato in Basilica di San Pietro, utilizzando la sedia a rotelle per spostarsi. Il Pontefice si è diretto direttamente verso la Cattedra di San Pietro per esaminare i progressi dei recenti lavori di restauro. Successivamente, ha visitato la tomba di San Pio X, per poi spostarsi a osservare i monumenti funebri di Papa Paolo III e Urbano VIII, che sono stati recentemente restaurati. Dopo la visita, il Papa ha fatto ritorno a Casa Santa Marta.

Domani, è prevista una conferenza stampa per presentare ufficialmente i risultati di questi restauri, realizzati dalla Fabbrica di San Pietro. Durante la sua visita, il Papa ha anche salutato le persone presenti in basilica e i restauratori impegnati nelle ultime fasi dei lavori, in vista dell’evento di domani.

Il Papa a sorpresa nella Basilica di San Pietro: come sta il Pontefice?

Papa Francesco sta mostrando segnali di miglioramento, come dimostrato dalla sua sorpresa di domenica, quando ha partecipato al Giubileo dei malati in Piazza San Pietro. Nonostante ciò, l’infezione polmonare persiste, e il Papa continua il suo periodo di convalescenza, che prevede trattamenti terapeutici e sessioni di fisioterapia, sia motoria che respiratoria. Tuttavia, gradualmente sta tornando a una routine più normale: ha ripreso i suoi incontri, tra cui un recente colloquio con Re Carlo e la Regina Camilla.

È chiaro che il Papa non potrà presiedere tutte le celebrazioni, soprattutto quelle all’aperto. Entro la fine della settimana verrà pubblicato il calendario con i cardinali che potrebbero sostituirlo. Tuttavia, come visto domenica scorsa in Piazza San Pietro, si ipotizza una sua partecipazione limitata.

La decisione dipenderà dallo stato fisico del Papa, dal meteo e dalla fatica del rito. Dopo la Domenica delle Palme, si valuterà la sua presenza anche per il Triduo Pasquale, con la Messa del Crisma, la Passione, la Via Crucis e la Veglia Pasquale. Per il Giubileo degli adolescenti e la canonizzazione di Carlo Acutis il 27 aprile, il cardinale Semeraro ha spiegato che, se il Papa non potrà esserci, è possibile un videocollegamento o un atto scritto. La speranza resta, ma la decisione verrà presa all’ultimo momento.